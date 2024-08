Pevec Modrijanov proslavlja rojstvo hčerke

Modrijan Blaž Švab se je pred štirimi leti in pol razveselil prvorojenca Leva, a je širša javnost skoraj leto dni čakala, da je razkril njegovo ime. V drugo je šlo hitreje. V sredo je namreč kar sam javno oznanil, da se je njegova družinica povečala.

»Rodila se nam je Livi Maria. Bratec Lev je izbral ime Livi, ki pomeni 'sladka' in 'draga Bogu'. Drugo ime Maria pa je dobila po babici Mariji, omiki, ki smo jo vsi imeli tako radi. Mamica Lara je dobro, mala Livi Maria je prečudovita, Lev je zelo ponosen, le 'dadi' Blaž je malo bled. Obdaja nas velika hvaležnost do vseh srčnih babic, ginekologinj in drugega osebja v celjski porodnišnici. Hkrati pa močna želja, da se dajmo vsi skupaj truditi za ta svet, da se bodo vsi otroci rojevali v tako lepo in mirno okolje,« je zapisal.

Modrijanova srčna izvoljenka je Lara Medved. FOTO: osebni arhiv

Spomnimo, da je Lara Medved, s katero je Blaž v zvezi že nekaj let, še to pomlad razveseljevala gledalce oddaje Jutro na Planetu na televiziji Planet TV, v kateri je gostila številne glasbenike. Sicer pa pri Modrijanih le še Sergije Lugovski ni očka. Bratranca Rok Švab in Blaž Švab ter brata Peter Oset in Franjo Oset imajo po dva potomca; Rok, Blaž in Franjo po eno hčer in enega sina, Peter pa se lahko pohvali z dvema sinovoma. Če so vsi po starših podedovali glasbene gene, se Modrijanom za naslednike ni bati.