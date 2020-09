Bizarni ukrepi na nacionalki: tako so ločili voditeljice (FOTO)

FOTO: RTVS, posnetek zaslona

Zaradi nevarnosti novega koronavirusa, ki nam že od marca kroji vsakdan, so morali v različnih podjetjih sprejeti varnostne ukrepe. Izjema ni niti RTV Slovenija, kjer so morali uvesti kar nekaj novih.Tako so gledalci v oddaji Zadnja beseda, ki jo vodiin v kateri sodelujejo močne ženske sogovornice, pisateljica, pravnicainpisateljica ter terapevtka, opazili zelo nenavadno pridobitev.Med sogovornice so namreč postavili pleksi steklo in s tem zagotovili varnost pred prenosom morebitnih okužb. Nekoliko nenavadno je bilo videti, ko so se pogovarjale skozi plastično pregrado.V oddaji je sicer tekla beseda tudi o zaščitnih ukrepih in kako smiselni. Sogovornice so menile, da je treba pravila spoštovati, in Smej Novakova je tudi omenila novo pridobitev, ki jim omogoča, da še vedno posnamejo oddajo in s tem ne kršijo nobenih pravil.