Bivša slovenska misica v krempljih zahrbtne bolezni

Nekdanja slovenska misica in tekmovalka v oddaji Exatlon Nives Orešnik je iskreno spregovorila o tem, kaj se ji je zgodilo. Zagrizena športnica je tudi spletna vplivnica, poleg tega pa vodi vadbeni studio in je lastnica podjetja. »Vse te aktivnosti so me postopoma vodile do izgorelosti,« je razkrila. Ravnovesje je našla v jogi, pilatesu, dihalnih vajah in samomasaži. Med epidemijo covida-19 se je odločila tudi za obisk psihoterapevta.

»Vedela sem, da bom morala biti sposobna prenesti veliko stresa. Za tovrstne stvari sem zelo dovzetna in me prizadenejo, saj sem zelo empatična. Odločila sem se, da bom to naredila preventivno,« je pojasnila svojo odločitev. Razkrila je, da je bila to ena boljših odločitev, ki jih je sprejela. Osebna trenerka je v nadaljevanju priznala: »Zelo rada se umaknem v naravo. Čez dan sem namreč obdana z družbo, glasbo, zato potrebujem čas za sebe in popoln mir. Takrat, ko je čas za počitek, imam res počitek.«

Njeno delo temelji na stalni dosegljivosti, tako na telefonu kot na družabnih omrežjih. Zato se je bila primorana naučiti preživljati čas tudi brez telefona. »Zdi se mi, da smo najbolj prisotni, ko izklopimo telefone. Čas na telefonu pomeni pobeg iz realnosti, ki nas zamoti, da preslišimo svoje misli,« je dejala športnica. Čeprav je izjemno srečna v razmerju z igralcem Andreiem Lenartom, ki se še bori za zmago v Exatlonu, je priznala, da tudi samota zanjo ni tabu.

Čas na telefonu je pobeg iz realnosti, ki nas zamoti, da preslišimo svoje misli.

Čeprav smo ljudje socialna bitja in potrebujemo družbo, meni, da od nje ne bi smeli postati odvisni. Priznala je, da se je v samoti in samskem življenju naučila biti iznajdljiva. Hkrati je ugotovila, da se ljudem samote ni treba bati.