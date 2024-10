Bi vi upali? Rebeka Dremelj je naredila nekaj, česar nekateri ne bi naredili nikoli (VIDEO)

Ni malo ljudi, ki se bojijo višine, in za takšne je skok z letala avantura, ki si je nikakor ne želijo izkusiti. A očitno naša vsestranska umetnica Rebeka Dremelj ne spada med takšne ljudi. Kot je pokazala na Instagramu, je namreč v tandemu skočila.

»Jaz, da se bojim višine? No no no,« je zapisala v objavi in k temu zapisu dodala še ključnik #noraleta. V objavi je tudi priložila tri slike, ki razkrivajo, kako je bil videti njen podvig.

Skoki s padalom so več kot le adrenalinski šport – predstavljajo osvoboditev uma in preseganje meja. Čeprav takšen podvig zahteva precej poguma, še posebej pri prvem skoku, mnogi že ob pristanku hrepenijo po naslednjem takšnem podvigu. Morda je bilo tako tudi pri Rebeki in jo bomo kmalu spet videli v zraku.

Čeprav se za skoke s padalom običajno odločajo mlajši, to ni pravilo. Pred časom smo na primer pisali o 104-letni Američanki, ki ji je uspel takšen podvig.