Kar bo uspelo Rebeki, ni uspelo še nobeni Slovenki

Da je vsestransko angažirana, vemo že dolgo. A zdaj se je Rebeka Dremelj zavihtela še med najbolj zabavne igralke na slovenski gledališki sceni. Že s prvo monokomedijo Jamska ženska premika meje mogočega. Postavila je svojevrsten rekord, saj je v zavidljivo kratkem času dosegla magično številko 100. Okroglo ponovitev bo uprizorila 8. oktobra v Kulturnem domu Mengeš, torej tam, kjer se je vse začelo.

Vsestransko ustvarjalna Rebeka je z Jamsko žensko navdušila Slovenijo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Tisti, ki so si že ogledali uspešnico, verjamejo, da smo priča šele prvemu mejniku na njeni igralski poti, in ji napovedujejo bleščečo kariero. To potrjujejo tudi razprodana prizorišča, kajti vstopnice za vsako predstavo so tako rekoč razgrabljene. Z novo sezono prihajajo novi datumi in odlične priložnosti, da se v Rebekini družbi nasmejemo do solz, obenem pa izvemo kaj žgečkljivega o žensko-moških odnosih.

Preplavila jo je hvaležnost

»Navdušeni odzivi so najlepše darilo za ves trud. Dobila sem potrditev, da znam spravljati ljudi v dobro voljo, jim s tem polepšati dan, kar je res velik kompliment za vsakogar, ki se preizkusi v komediji,« je ganjena Dremljeva. »100 je veličastna številka, in ko so mi rekli, da še nobeni pred mano ni uspelo tako hitro zaigrati toliko ponovitev, me je preplavila hvaležnost. Nočem se obremenjevati s številkami, čeprav mi laska, da se nekateri ljudje večkrat vračajo, da bi se naužili moje Jamske ženske. V začetku oktobra bomo skupaj upihnili stoto svečko, saj k takšni prelomnici sodi slastna torta,« se nasmehne.

»Navdušeni odzivi so najlepše darilo za ves trud,« pravi. FOTO: Dejan Nikolič

Česa se je naučila v novi vlogi? »Spoznala sem nemalo zanimivosti o sebi in drugih. Ni brez razloga, ko rečejo, da je smeh pol zdravja. Posebno v teh težkih časih, ko gre marsikomu na jok, bi morali najti čim več svetlih trenutkov, da bi drug drugemu risali nasmeške na obraz,« je prepričana Rebeka, ki ji je Jamska ženska odprla oči.

Polna dvorana na premieri v Mengšu FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Opogumila me je, da zmorem več, kot sem sprva mislila. Biti sama na odru uro in pol pomeni, da se na nikogar ne morem nasloniti. Nimam se kam skriti, ni časa niti prostora za slabosti. Zadovoljni obrazi in gromki aplavzi pa so nagrada za divji tempo, ki me žene naprej,« priznava slavljenka.