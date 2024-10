Rebeka Dremelj navdušila Tino Gaber: Golobova partnerka pokazala mamo Matejo (FOTO)

Okrogla ponovitev velike uspešnice avtorice Emme Peirson je tudi tokrat v ekstazo spravila obiskovalce, ki so glavni protagonistki namenili stoječe ovacije. V nabito polni dvorani Kulturnega doma Mengeš je Rebeka Dremelj prisotne do solz nasmejala z duhovitim pogledom na razmerje, in čeprav je s predstavo nastopila že stotič, je bila njena jubilejna ponovitev enako vznemirljiva kot prva.

Z Jamsko žensko se je na pot po Sloveniji podala 6. decembra lani, ko se ji ni niti sanjalo, kakšen izjemen uspeh bo doživela z vlogo, ki ji je pisana na kožo. Dani Strehar iz POPUP Teatra ji je ob velikem mejniku podelil priznanje za najbolj gledano žensko monokomedijo v zadnjih 15 letih v Sloveniji, kar si Rebeka šteje v posebno čast.

Tina Gaber in mama Mateja sta se ob ogledu imenitno zabavali.

Torta velikanka in priznanje za najbolj gledano žensko monokomedijo v zadnjih 15 letih

Rebeka je moja vzornica in spremljam jo že 20 let.

Trema še ni popustila

»Niti v najbolj norih sanjah si nisem predstavljala, da me bo doletelo kaj takšnega. Res je, da sem jaz glavna akterka na odru, a največje zasluge imajo gledalke in gledalci, ki so Jamsko žensko v zadnjem letu vzeli za svojo in me podprli,« je hvaležna. Junakinja večera nam je še zaupala, da trema niti po stotih ponovitvah ni popustila.

»Ne vem, zakaj se mi to dogaja. Vsakič, ko stopim na oder, me preplavijo občutki nervoze, a na srečo ne za dolgo. Po navadi popustijo po kakšnih petih ali desetih minutah in takrat vlogo res začutim z vsem svojim bitjem. Najpomembnejše pa je, da sem spet neizmerno uživala.«

Junakinji večera je čestitala tudi vplivnica in osebna trenerka Patricija Pangeršič.

Tina Gaber se je poistovetila

Med obiskovalci ni manjkalo znanih obrazov, ki jih je glavna junakinja z duhovitim in prisrčnim pogledom na partnerski odnos nasmejala do solz. Tina Gaber, ki je jubilejno predstavo obiskala v družbi mame Mateje, ob videnem in slišanem ni skrivala navdušenja.

Tina Gaber ne skriva, da se je tudi sama znašla v marsikateri situaciji, ki jo opisuje glavna protagonistka.

»Rebeka je moja vzornica in spremljam jo že 20 let. Je neverjetno nadarjena in vsestranska ženska, ki si zasluži vse pohvale. Lani sem bila prepričana, da si bo s predstavo utrla pot do vrha, in na srečo se nisem motila. Vem, da so bile priprave izjemno naporne, a ravno zaradi tega jo še bolj cenim in občudujem njeno energijo na odru.« S katero situacijo pa se je sama najbolj poistovetila? »Našla sem se v prizoru, ko Jure gleda košarko. Takrat sem si še sama rekla, da so vsi moški isti!«

Vsi se najdemo v kakšni situaciji

Igralec Domen Valič je nad Jamsko žensko očaran. »Navdušen sem nad Rebekino energijo in dejstvom, da je zmožna na odru izgovoriti ogromno število besed v tako kratkem času. Zelo spoštujem njenega Sandija,« se namuzne in doda: »Odlična je. Kaj odlična, naravnost fantastična! V nekem trenutku se je v njej naselila pristna moška energija, ki nam jo je odlično posredovala.« Ne skriva, da se je tudi sam začutil in našel v marsikateri zabavni partnerski situaciji.

Domen Valič pravi, da je Rebeka resnično vsestransko nadarjena ženska, ki se je odlično znašla kot igralka.

»Ženske in moški smo res zelo različni, a se moramo naučiti sobivati. Tako ali drugače. In Rebeka je to fantastično ponazorila. Izvrstna igralka je.«