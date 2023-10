Superbabica: 104-letna Američanka skočila s padalom

Nekateri na stara leta zgolj jadikujejo, drugi leta, ki so jim dana, izkoristijo do zadnje sekunde. Med slednje sodi Dorothy Hoffner iz Chicaga, ki je pri 104 letih v nedeljo skočila s padalom.

Gospa je iz letala skočila v tandemu, pogumno babico pa so na trdnih tleh spodbujali številni opazovalci. »Leta so le številka,« je dejala, ko je srečno premagala 4000 metrov višine in varno pristala na zemlji. Organizatorji skoka si prizadevajo, da bi pogumno ženico vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Rekord najstarejše padalke je lani postavila 103-letna Švedinja Linnéa Ingegärd Larsson.

Prvič so jo morali potisniti, zdaj je skočila sama.

Edina nevšečnost

Hoffnerjeva je prvič skočila s padalom, ko je bila stara 100 let. Takrat jo je bilo na letalu pred skokom tako strah, da so jo morali potisniti z njega. Pri tokratnem skoku pa je bila samozavestna in je skočila sama od sebe. Edina nevšečnost, ki jo je čila 104-letnica morala premagati, so bile stopnice, ki vodijo v letalo – pri vzpenjanju je potrebovala nekaj pomoči, saj drugače hodi s pomočjo hojce. Po skoku, ki je trajal sedem minut, je bila vsa navdušena.

Do stopnic na letalo si je pomagala s hojco.

»Čudovito. Ampak tam zgoraj je bilo čudovito. Vse skupaj je bilo čudovito. Bolje ne bi moglo biti,« je po podvigu na vprašanje, kako se počuti spet na tleh, odgovorila Hoffnerjeva.

Nato se je zahvalila novinarjem in množici, da so bili priča njenemu posebnemu trenutku. »Hvala, ker ste tukaj. Mislim, da je to zelo čudovito od vas,« je dejala in dodala, da je pred navijaško množico čudno, saj ni vajena biti v središču pozornosti.

Superbabica pa ne namerava dolgo spati na lovorikah. Trenutno že načrtuje nov podvig, ki bo najverjetneje nekakšno darilo za prihajajoči 105. rojstni dan v decembru. Njena velika želja je, da bi se tokrat podala v nebo z balonom. »Nikoli se še nisem peljala v balonu,« je pojasnila svojo odločitev gospa.