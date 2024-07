Basist ansambla Poskok o hčerki: »Očitno je podedovala tudi glasbene gene«

Prvorojenke sta se aprila razveselila Gašper Robnik, basist ansambla Poskok, in njegova Urška. Dobila je lepo ime Izabela, preostali člani ansambla Poskok pa so veselo novičko delili tudi z oboževalci.

»Izabela je zelo pridna, vedno nasmejana in zelo redko slabe volje. Že po prvem tednu spimo vso noč, tako da tudi s tem ni nikakršnih težav. Pravzaprav zelo hitro, kar prehitro, raste, je zelo zvedava in že raziskuje svet okoli sebe. In tudi na morju smo že bili. Na sprehod pa se vedno odpravi v družbi treh kužkov,« nam je zaupal presrečni Gašper. Kakopak ji očka in mamica tudi kaj zapojeta in kaže, da je glasba všeč tudi njej.

»Zelo zanimivo je, da že zdaj z desno roko občasno brenka po kitari. Očitno je podedovala tudi glasbene gene,« je povedal Gašper.