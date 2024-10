Avtomobila za judoistki Kajo in Andrejo

Citroën že vrsto let podpira vrhunske športnike, ki poosebljajo vrednote, kot sta trdo delo in vztrajnost. Tudi letos je pooblaščeni prodajalec vozil Citroën Avto Moste mobilni partner naših vrhunskih judoistk Kaje Kajzer in Andreje Leški, ki sta ob zaključku Zmagovalnega tedna v Avtu Moste prevzeli ključe svojih novih vozil citroën C4.

Kakor je dejal Filip Koren, direktor C Automobil Import, sta »Andreja in Kaja navdih za vse nas. Njuna predanost športu, neomajna vztrajnost in osredotočenost so lastnosti, ki so pomembne tako na tekmovanju kot v vsakem poslovnem okolju in nasploh v življenju. Sodelovanje z njima za nas ne pomeni le podpore njunim osebnim prizadevanjem, temveč tudi našo zavezo k spodbujanju širjenja teh vrednot.« Tomaž Jeran, direktor Avta Moste, je dodal: »Ponosni smo, da smo lahko del zgodbe teh vrhunskih športnic. Prepričani smo, da bomo skupaj dosegali še veliko zmag.«

Podpira na vsakem koraku

Andreja Leški je bila ob prevzemu novega vozila navdušena: »Izjemno sem hvaležna Citroënu za njihovo stalno podporo. Judo je moja prva ljubezen, a Citroën ji sledi zelo blizu. Vožnja z avtom, ki nosi moje ime, mi prinaša poseben užitek in dodatno odgovornost na cesti.« Kaja Kajzer pa je poudarila: »Citroën ni le sponzor, temveč partner, ki verjame v najine sanje in naju podpira na vsakem koraku.«

Citroën lokalno podpira še biatlonce in tekače na smučeh, globalno pa tudi ekipo kolesarske dirke Tour de France.