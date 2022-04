Razkritje Denisa Avdića: Dve leti sem delal zastonj

Priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić se je spomnil svojih težkih začetkov dela na radiu. V studiu se je moral nenehno dokazovati, pri tem pa za plačilo ni prejel niti počenega groša.

»Enka starta, mene ne plačajo. Dve leti delam vikend program zastonj. 'Ko se boš dokazal, se bova pogovarjala o plačilu,' mi je rekel Revni milijonar (op. p. tako so poimenovali lastnika Lea Oblaka). Po dveh letih policije in vikenda na Enki se odločim, da poskusim na radiu. Vmes se (Boštjan) Romih odloči zapustiti jutro na Enki, pride (Marko) Potrč, ki po enem letu reče dovolj je … in meni rečejo: 'A bi ti?'« se svojih začetkov na Radiu 1 spominja priljubljeni Avdić. Prizna, da v svojem poklicu voditelja jutranjega programa uživa, a bi se rad tudi naspal.

Med drugim je zapisal, da je radijskemu kolegu iz mladih radijskih dni želel razbiti nos. »En dan me Gregor okara, da nisem prišel pripravljen. Jaz pa sem ves dan delal pri primeru samomora. 20-letno dekle se je vrglo v več kot 100-metrski prepad. In direktno od tega primera – ogled trupla, razgovori s svojci … uletim na radio in Grega meni pravi: 'Nisi resen, nisi pripravljen in ne greš v eter. Naslednji pridi pripravljen.'« Odločil se je, da naslednjič pride spet nepripravljen in mu »razbije nos«.