Avdiću privreli na dan stari spomini: Poslovil sem se od mami, tete in babi (VIDEO)

Voditelj Radia 1 Denis Avdić je bil v času razpada Jugoslavije in vojne v BiH del velike množice, ki je pribežala v Slovenijo. »Vse se je zgodilo zelo hitro,« je dejal. Do konca 4. razreda sta ostala samo še dva meseca, načrt je bil, da ga oče pride iskat in ga odpelje v Slovenijo. »Bil sem pri pouku in se je vse hitro zgodilo. /.../ Teta mi je naročila, naj se grem sam zmenit v šoli, da bi dobil spričevala in papirje. V šoli mi nihče ni verjel, da grem res v Slovenijo, in mi niso ničesar dali. Rekli so mu, da bom nazaj pri pouku.« Tako se spominja zadnjih šolskih dni v rojstnem mestu Gračanica, tedaj je bil star devet let.

Po pouku je prišel domov in v torbo spakiral svoje stvari. »Oče je prišel do hrvaške meje in si ni upal čez most, da ga ne bi mobilizirali. Do mostu so me odpeljali sosedje, čez most pa neznana ženska, za katero so mi povedali le, kako bo oblečena. Poslovil sem se od mame, tete in babi. Nihče ni vedel, za koliko časa ...«

Takrat v BIH še ni bilo streljanja, a so bile ulice prepolne vojske in barikad. »Z neznano žensko sva se prepoznala in mi je prevzela torbo. Šla sva čez most mimo vse vojske. Oče je čakal v avtomobilu, parkiranem v parku. Usedli smo se in pred nami je bila dolga pot po prazni avtocesti. Če se prav spomnim, je bil ta most nato zrušen čez tri dni,« je s cmokom v grlu povedal Avdić. Tedaj je tudi nazadnje videl staro mamo, saj je med vojno umrla ...