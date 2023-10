Asta Vrečko v zlatih visokih petkah na dogodku, ki je odmeval v javnosti (FOTO)

Vedno urejena od glave do peta, bi lahko rekli za 39-letno kulturno ministrico Asto Vrečko, za katero lahko po izboru oblačil sklepamo, da je modna navdušenka. Eleganca ji pristaja in takšen stil oblek je izbrala tudi za obisk Frankfurtskega knjižnega sejma, ki se ga je med drugim udeležila s predsednico države Nataše Pirc Musar.

Vrečkova si je za večerno slovesno otvoritev sejma, kjer je Slovenija letos častna gostja, oblekla elegantno dolgo črno obleko, z zlatim pasom, za zraven pa si je obula visoke salonarje v zlati barvi.

Asta Vrečko na večerni slovesnosti ob odprtju knjižnega sejma. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Pred tem se je popoldan skupaj z ministrom Matjažem Hanom in Pirc Musarjevo srečala z županom Frankfurta Mikom Josefom, ki je zvečer protestno odkorakal iz dvorane ob govoru slovenskega filozofa Slavoja Žižka, ko je govoril o odnosu sveta do Izraela, Palestine in Hamasa.

Matjaž Han, Asta Vrečko in Nataša Pirc Musar pri frankfurtskem županu Miku Josefu. FOTO: Zaslonski posnetek, Katja Kodba, STA

Vrečkova je na obisku pri frankfurtskem županu nosila dolgo modrikasto obleko s potiskom, s katero je pokazala, da ima svojstven stil, ki je prava paša za oči.

Na otvoritvi slovenskega paviljona je ljudi pozvala, naj si ga ogledajo in naj » jih slovenska predstavitev gani ali izzove, naj vas spodbudi k zavzetim debatam, ki bodo prečile kulturne razlike in nam pomagale poiskati skupen jezik medkulturnega razumevanja.«