Leteč nastop in odlično zapeta čustvena skladba sta jih poslala v veliki finale

Druga polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent nam je ponudila odlične točke. V njej so nastopili akrobatski duo Acro Connection, pevka Sofia Chernitsyna, pevec Jure Kotnik ter plesni skupini ONI in FORCE.

Največ glasov gledalcev sta prejela Acto Connection, ki sta se tako direktno uvrstila v veliki finale. Na drugem in tretjem mestu po številu glasov gledalcev sta bila Sofia Chernitsyna in Jure Kotnik. Po glasovih žirantov je šel v finale Jure Kotnik.

Vse točke

Duo Acro Connection, ki ga sestavljata Matjaž in Alja, se je predstavil z atraktivno točko, v kateri je Alja letela po zraku.

Sofia Chernitsyna je tudi v svojem drugem nastopu v šovu Slovenija ima talent pokazala, da je odlična pevka. S svojo izvedbo skladbe je ponovno navdušila.

Plesna skupina FORCE je s številčno zasedbo napolnila oder. Njeni člani in članice so pokazali plesno usklajenost in talent ter dokazali, da so zasluženo prišli v polfinale.

Tako kot FORCE, je imela energičen nastop tudi plesna skupina ONI. V nekoliko manjši zasedbi kot skupina FORCE je prikazala zanimiv plesni nastop.

Jure Kotnik se je predstavil s čustveno skladbo Someone You Loved in navdušil.

V velikem finalu bomo videli 10 nastopajočih. Iz prve polfinalne oddaje sta se vanj že uvrstili Valentina in Ajda (Cirkus Star) ter Nina Sirk. Kdo bo zasedel preostalih šest mest, pa bomo izvedeli v prihodnjih tednih.