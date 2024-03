Artur Štern o odnosu z La Toyo Lopez: Še vedno je moja tretja žena

Radio Robin je pred dnevi gostil Lili Murati z umetniškim imenom La Toya Lopez, najbolj znano bivšo slovensko igralko v pornografskih filmih, televizijsko voditeljico in model. Slovenska javnost jo pozna tudi po šovu Kmetija, kjer je moči združila z Arturjem Šternom, znanim tudi po tem, da se je pojavil kot kandidat za predsednika države.

La Toya je k svoji zbirki dejavnosti dodala novo, in sicer je postala didžejka. Poslušalci so ji med oddajo lahko zastavili vprašanja, mnogo izmed njih je bilo povezanih z romantično vsebino. »Trenutno nimam fanta ... sem se skregala z njim. Preveč je ljubosumen in mi teži. Zdaj sem ga dala na pavzo,« je povedala La Toya.

La Toya FOTO: Picasa Mediaspeed

Mnogo vprašanj je bilo povezanih z Arturjem, denimo, ali se še kaj vidita. »Artur me večkrat pokliče, a se mu ne oglašam, zato ker ima sedaj svoje življenje in partnerko ...«

Potem se je v studiu prek telefona oglasil Artur in na vprašanje voditelja, ali kaj pogreša La Toyo, odgovoril: »Ne, niti ne. Na neki način sva v daljnih kontaktih, včasih se celo slišiva. Po navadi moram biti v takšni fazi, ko zvrnem kakšen kozarček. Takrat se zelo rad pogovarjam, pokličem razne ljudi in med drugim tudi njo. Nisva se pa nikoli ločila, še vedno je moja tretja žena.«

»Tega pa nisem vedela,« je bila presenečena La Toya. »Nisem vedela, ker nimam prstana in sem nonstop sama. Zdaj sem bolj zrela, seksi ženska in vem, kaj govorim in kaj delam.«

Na vprašanje voditelja oddaje, katero ženo ima Artur sedaj, pa je odgovoril, da peto.

Tako se je novopečena didžejka prek družbenih omrežij zahvalila za prelep večer, ki ga je preživela v Mariboru.

