Kaj se dogaja z La Toyo v decembru: Pila sem vino in se tudi napila. To še ni vse ...

»Meni se itak non stop dogaja v življenju,« pravi Lili Murati, pod umetniškim vzdevkom La Toya Lopez znana iz sveta industrije za odrasle. Pa ne samo to: tudi v šovu Kmetija se je pojavila, kjer je moči združila z Arturjem Šternom, znanim tudi po tem, da se je pojavil kot kandidat za predsednika države. No, na koncu do kandidature ni prišlo, zmaga v šovu pa se je obema izmuznila iz rok.

Če se vrnemo k Muratijevi. Na družbenem omrežju facebook je nedavno razkrila svoj veseli decembrski dan. Z avtomobilom se je peljala iz trgovine proti stanovanju, ko se je vanjo nekdo skoraj zaletel. »Sem odprla okno in rekla 'A si neumen' in videla, da ga še poznam,« pripoveduje. A dan se tu ni končal.

Modra teta

V lokalu je na stranišču opazila, da jo je obiskala tista teta, ta rdeča, ki jo sicer v reklamah simbolično prikažejo kot modro: »Hitro sem iz WC šla iskat tampone. Ma medtem sem pozabila telefon v WC,« je zapisala. A ko je prikorakala do mize, jo je telefon že čakal tam.

Privoščila si je nekaj opojne pijače, ki jo je omamila (ne pozabite, da prekomerno alkohola škodi zdravju, če uživate alkohol, pa nikar ne sedite za volan, saj so posledice lahko usodne, precej boleče pa tudi za vašo denarnico, saj policisti do konca leta poostreno nadzirajo promet).

Padec in ponudba

A tudi tu še ni konec zgodbe: »Potem sem se spotaknila in padla pred gosti in sem bila tako smešna, da so mi rekli, da sem legenda.« Ponudili so ji še opojnih pijač.

»Po vsem tem mislim, da so me rešili angeli, ker pred tem sem bila v trgovini in sem kupila angelske figurice,« je zaključila.