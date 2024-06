Poglejte, kaj je imel v roki Anže Kopitar pred tekmo (FOTO)

Slovenska nogometna reprezentanca je danes ob 15. uri v Münchnu odigrala drugo tekmo na evropskem prvenstvu. Po neodločenem izidu z Danci so izbranci Matjaža Keka lovili zgodovinsko prvo zmago na Euru na obračunu s Srbijo. V izdihljajih tekme so bili na koncu ob zmago .

Varovanci Matjaža Keka so imeli na Allianz Areni bučno podporo slovenskih navijačev, tako da si ga bodo ogledali številni navijači obeh reprezentanc. Če so slovenski svoj rekord po številu iz Amsterdama na EP 2000 izboljšali že ob tekmi z Dansko v Stuttgartu, jih bo na Bavarskem še več. Ocena se giblje med 16.000 in 20.000, o podobni cifri - več kot 20.000 - poročajo tudi srbski mediji za svoje navijače.

Prvi polčas je bil zelo napet. FOTO: Miguel Medina Afp

Anže Kopitar, slovenski hokejski zvezdnik v severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL, je bil med njimi. Na tribuni smo ga pred tekmo ujeli s pivom v roki.

