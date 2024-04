Anže in Kralji po skalp velikega kanadskega kluba

Potem ko se na evropskih ledenih ploskvah izločilni del sezone počasi končuje, ponekod, kot denimo v ICEHL z zmagoslavjem Salzburga, pa se je že končal, se v Severni Ameriki vselej privlačna zgodba hokejskega 5. letnega časa komaj začenja. Nekatera moštva so ob koncu tedna že startala v končnici, pred Los Angelesom z Anžetom Kopitarjem, edinim slovenskim hokejistom v tem prestižnem tekmovanju, pa je start na ponedeljkov večer, po našem času že v zgodnjem torkovem jutru (4.00).

To bo jubilejna 10. serija med Edmontonom in Los Angelesom doslej v končnici, v dosedanjih devetih so bili hokejisti iz Kanade boljši kar sedemkrat. Nazadnje jih je Los Angeles izločil leta 1989, in sicer v prvi sezoni Wayna Gretzkega med Kralji, v osemdesetih vodilnega zvezdnika Edmontona.

Los Angeles Kings so se s kapetanom in obenem že dolgo našim vodilnim asom z ledenih ploskev Kopitarjem zdaj tretjič zapored uvrstili v končnico se in prav tretjič zapovrstjo se bodo v 1. končnice pomerili z ekipo Edmonton Oilers.

70 TOČK je za 26 golov in 44 podaj v rednem delu zbral Anže Kopitar.

V hokejski javnosti onstran Atlantika so se pojavljala ugibanja, da so Kralji po uvrstitvi v končnico namenoma na koncu zabeležili nekaj porazov v iskanju »ustreznejšega« tekmeca v prvem krogu končnice. »O tem je bilo veliko govora v medijih. Kar zadeva nas, smo normalno želeli zmagati zadnjo tekmo, ne glede na to, kdo bi bil naš tekmec. Dejstvo v končnici je tudi, da se enkrat, če želiš iti do konca, prekrižaš tudi z ekipo, ki ti ne ustreza najbolj in je to ekipo treba premagati. Zdaj smo spet dobili Edmonton, tretje leto zaporedoma, upam, da nam ga bo letos uspelo premagati,« je v izjavi za slovenske medije pred začetkom končnice dejal Kopitar, doslej z Los Angelesom dvakrat, v letih 2012 in 2014, prvak NHL.

»Pripravili se bomo, kar se da dobro. Na razpolago imamo vse igralce, kar je seveda za nas dobro. Pripravili se bomo, odigrali po najboljših močeh in upajmo, da se nam bo letos izšlo,« je še dejal 36-letnik, ki nastopa v svoji 18. sezoni v ligi NHL. Vse je odigral v dresu LA Kings.

Ne moti ga, da začnejo na tujem

Hokejisti iz znanega kanadskega hokejskega mesta bi bili glede na videno v sezoni lahko favoriti. »Vsaka tekma, vsaka serija se začne z rezultatom 0:0. Sezono smo začeli dobro, poznejej e bilo nekaj vzponov, nekaj padcev. Oni so začeli slabše in so potem odigrali bolje, mi smo začeli dobro, pa potem padli in se spet pobrali. To je to, tu smo, končnica, novo poglavje, nova zgodba, ki se začne pisati. Gledamo naprej, kaj lahko naredimo, da se uvrstimo v drugi krog,« je poudaril Kopitar.

Krivulja gre navzgor in upam, da bo forma prava za končnico.

Edmonton je bil sicer težko rešljiva uganka za kalifornijski kolektiv to sezono. Na štirih tekmah so Kanadčani trikrat zmagali. »Seveda bomo pozornost namenili tudi analizi, treba pa je gledati naprej, pristopiti optimistično k prvi tekmi in poskusiti zmagati.«

Slovenskega asa sicer ne skrbi, da bodo imeli tekmeci prednost domačega terena na uvodnih dveh tekmah končnice: »Na začetku nismo bili najboljši pred domačimi gledalci, proti koncu sezone pa smo doma igrali dobro. Osebno še raje začnem na tujem, sploh če nam uspe zmagati eno tekmo. Če bo temu tako, bo takoj prednost na naši strani. A tekma kot tekma, ne glede na to, kje jo igraš, moraš dati vse od sebe, rezultate pa bomo videli, kakšni bodo.«

Po šestih sezonah Kopitar ni prvi strelec ekipe, ampak tretji, res pa je 70 točk zanj po prejšnji sezoni najboljši dosežek zadnjega obdobja. Kopitar svoj učinek v rednem delu sezone ocenjuje za spodoben. »Kaj naj rečem? Bili so vzponi in padci. Začel sem dobro, malo sem padel, zdaj pa upam da gre krivulja spet navzgor, in upam, da bo forma prava za končnico.«