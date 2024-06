München preplavili navijači: Srbi provocirajo Slovence z Dončićem (FOTO in VIDEO)

V nemškem Münchnu je že skoraj vse nared za današnji obračun slovenske izbrane vrste z reprezentanco Srbije. Navijači obeh reprezentanc so pred tekmo, ki se začne ob 15. uri, zavzeli mesto, po posnetkih in fotografijah, ki so preplavili družabna omrežja, pa lahko sklepamo, da je tam prava navijaška veselica.

Varovanci Matjaža Keka bodo imeli na Allianz Areni bučno podporo slovenskih navijačev, na bavarsko jih je namreč po poročanju Dela prispelo kar 20.000.

Slovenski navijači v Münchenu. FOTO: Miško Kranjec

Pred odhodom na stadion pa so navijači obeh reprezentanc zavzeli mesto, srbski pa so s skandiranjem »Luka Dončić je en od nas«, provocirali slovenske navijače sredi Marijinega trga. Srbska parola slovenskim navijačem ni bilo najbolj po godu, v nekem trenutku so jih glasno izžvižgali.

Luka Dončić spremlja dogajanje na Euru 2024. Na svojih družabnih omrežjih je večkrat objavil, kako spremlja tekme in navija za slovensko reprezentanco. Javil se je tudi danes in dejal, da želi našim fantom veliko sreče na turnirju in veliko uspehov.

Na povabilo Nogometne zveze Slovenije in predsednika Uefe Aleksandra Čeferina si bodo tekmo ogledali tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, slovenski premier Robert Golob, njegova partnerka Tina Gaber, zunanja ministrica Tanja Fajon ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

