Andrea nam je razkrila, česa v oddaji niso pokazali in kdo igra najbolj umazano igro

Zadnji dvoboj v Kmetiji je bil v znamenju med boja med prijateljema. V areni sta se namreč pomerila Tom Zupan in Andrea Libič. Dvoboj je bil čustveno naporen predvsem za Andreo, saj sta se s Tomom precej povezala. Na koncu je dvoboj izgubila in morala zapustiti posestvo.

Andrea nam je po odhodu iz Kmetije zaupala nekaj podrobnosti dogajanja. Med drugim je razkrila tudi, česa kamere niso pokazale in kaj jo je ob gledanju oddaje po televiziji najbolj presenetilo.

Dvoboj ste izgubili proti Tomu, s katerim ste se od vseh najbolj povezali. Je bilo težko iti v areno prav z njim?

Seveda je bilo težko boriti se proti prijatelju. Mislim, da bi se enako počutila, če bi me dali v dvoboj z Manjo, s katero sem tudi razvila zelo lep sestrski odnos. Arena s Tomom je bila zelo čustvena, itak smo vnaprej vsi vedeli, kakšen bo izid te situacije. Ampak vseeno ni bilo enostavno. Rekla bi, da sem ta dan popolnoma razumela Majo, ko je morala v dvoboj proti Moniki.

Andrea v družbi Ivana in Toma. FOTO: Pop Tv

Občutki so definitivno mešani. Obstajajo situacije, ki so zelo smešne, zanimive, zelo lepo prikazane. Ampak tudi veliko ni prikazano gledalcem, kar je velika škoda, ker nimajo popolne predstave, o tem, kako smo živeli ves ta čas na posestvu. Najbolj so me presenetile Tomove izjave o meni, seveda na negativen način. Ampak izjave še nekako razumem, ko pa sem videla, da je delal načrte z drugimi, da me izločijo … to je bilo malo preveč. Zelo ponosna sem na Manjo, ker je ves čas lepo govorila o meni, kar je samo še en dokaz, da je zelo srčna oseba.

Bi izpostavili kakšen zase pomemben dogodek, ki ga kamere niso pokazale?

Takšnih in podobnih dogodkov je res veliko. Izpostavila bi zadnjo sceno z Majo, ko mi je vrgla perilo po tleh. Kot razlog naj bi navedla, da nisem želela delati. V redu, ampak gledalci nikoli niso videli, kaj se zgodilo po incidentu – da sem ves čas opravljala tedensko nalogo, da sva z Majo uredili to zadevico in sva si bili čisto v redu …

Kdo po vašem mnenju najbolj igra pred kamero in v resnici ni takšen, kot se skuša prikazati po televiziji?

V Kmetiji definitivno vsakdo skuša igrati, se prikazati v čim boljši luči, ampak pravi obraz se hitro pokaže. Rekla bi, da Ivan igra najbolj umazane igre. Aneta – recimo – pelje svojo igro na zelo lep in odkrit način, Aljaž in Karin tudi. Bi pa mogoče izpostavila tudi Toma. Ne v negativnem smislu, ampak tudi on je ves čas v svojem svetu, nič ga ne zanima, dejansko pa je njegov cilj priti čim dlje. Samo to ni nič slabega, ker na koncu koncev je v igri. Logično, da bo izvajal svojo taktiko, dokler se bo dalo.

V kakšnih odnosih ste s tekmovalci po koncu snemanja šova? S kom ste največ v stikih?

Z Majo se res dobro razumem in družim, z Moniko tudi. Manja je kot moja mlajša sestrica, nisva se še videli, se bova pa kmalu. Z Aneto se tudi zelo lepo razumem. Aljaž je res v redu fant, zanj ne morem reči nič slabega. Z drugimi se občasno slišim. Stikov nimam z Janom Zadravcem, Vladislavom, Petrom …S Tomom sva po zaključku snemanja šova izgubila stik, tako da se je najino prijateljstvo zelo hitro zaključilo.