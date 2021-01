Ana Tavčar v čipki, usuli so se komentarji (FOTO)

Voditeljica oddaje Dobro jutrosvoje gledalce in sledilce na družbenih omrežjih dnevno razvaja z izbrano kombinacijo oblek. Zdi se, da ji odgovarja prav vse, kar ji stilistke izberejo – od širšega hlačnega kostima do oprijetih oblek, od suknjičev pa vse do čipkastih oprav.Čipka pogosto krasi Anino postavo in tudi v teh dneh je gledalce očarala v modri oprijeti čipkasti obleki. Na instagramu je objavila fotografijo iz oddaje, pod katero so se usuli sami pozitivni komentarji, ki so laskali priljubljeni voditeljici.Ana je zaupala, da je modra barva njena najljubša, sledilci pa so se strinjali, da ji tudi zelo lepo pristoji.»Čedalje lepša, čudovita«, »Lepa kot vedno, tvoj nasmeh in tvoja karizma sta neprecenljiva«, »Plava čipka ti enkratno 'paše'«, »Mladostna oblačila ti 'pašejo', še posebno pa modra«, »Čipka in kraljevsko modra oprijeta oblekica se zelo lepo podata tvoji postavi in barvi las«, »Zelo ti 'paše' ta oblekica« ... so se vrstili simpatični komentarji.Objavljamo še nekaj kombinacij čipkastih oblek, ki so na voditeljici kot ulite.