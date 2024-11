Ana Rozman: Ko ženska rodi, postane druga oseba (VIDEO)

V svežem Onaplus podkastu se je voditeljica Manca Čampa Pavlin z gostjama dr. Sašo Kranjc in Ano Rozman pogovarjala o materinstvu in pasteh, v katere padajo sodobne mame v 21. stoletju.

Ana Rozman, ki je novinarka, zaposlena na radiu Slovenija, pisateljica, učiteljica joge plesa Shakti Dance®, je svoje prvo leto materinstva popisala v knjigi Prvo leto mama.

»V svoji prvi knjigi sem opisala svojo osebno izkušnjo prvega leta materinstva. Namreč, ko sem jaz sama postala mamica, sem šla na Google vtipkat osebna zgodba materinstva, če obstaja osebna zgodba slovenske matere, kako je doživljala prvo leto materinstva, ker meni osebno je bilo prvo leto materinstva izjemno težko, izjemno naporno in nisem se znala soočati z vsem tem, kar se mi je dogajalo to leto. Moramo se zavedati, da ko ženska rodi, ima morda za sabo travmatičen porod, kot sem ga imela jaz in pred sabo ima novorojenčka, za katerega mora stoodstotno skrbeti,« pove Rozmanova in nadaljuje z razlago, zakaj je danes toliko poporodne depresije ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.