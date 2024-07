Ana Resnik spregovorila o svoji izkušnji s Challetom Salletom. To je razkrila (VIDEO)

Aleksandar Repić je v svojem podkastu z imenom NEPRIDIPRAV gostil Ano Resnik. Gre za dekle, ki je pred časom glasbeno sodelovalo s Challetom Saletom. Ana je o izkušnji s slovenskim raperjem pisala že pred tedni na svojem instagram profilu, tokrat pa je o njej spregovorila še v omenjenem podkastu.

V nekaj manj kot polurnemu pogovoru je Ana govorila o začetkih sodelovanja s Challetom Salletom, o vmesnem dogajanju in o zaključku sodelovanja. Kot je dejala, se je z njo sprva ukvarjal kot mentor, nato pa naj bi se njegov odnos spremenil. »Pred vsemi se je do mene obnašal, kot da sem njegova sestra. Velikokrat mi je rekel 'ti so kot moja mlajša sestrica', ko pa drugih ni bilo, je pa ta odnos popolnoma spremenil,« je med drugim dejala. Govorila je tudi o tem, da ji je bil ponujen alkohol in da jo je spraševal o seksu. Dejala je tudi, da so se ji po sodelovanju začeli panični napadi in da zdaj jemlje antidepresive in antipsihotik.

Po napadih, ki jih je bil deležen, se je do danes že večkrat oglasil tudi Challe Salle. V enem izmed videov na družbenih omrežjih je med drugim dejal, da močno obsoja sovražni govor in vse žalitve ter obtožbe proti njemu, ki pa da, kot je dejal, niso resnične.

Oglasil se je tudi med vožnjo na enega izmed nastopov. »Na žalost živimo v taki družbi in svetu, kjer je veliko jeze, kjer je veliko enega sovraštva in nekateri komaj čakajo, da se nekomu začne dogajati nekaj slabega, da lahko začnejo pljuvati, obsojati in kazati s prstom in jih sploh ne zanima, kakšno je ozadje zgodbe in kakšna je resnica. Mislim, da bo čas vse pokazal in mislim, da tisti, ki ste me imeli priložnost spoznati in tisti, ki me poznate, dobro veste, kakšen sem,« je takrat povedal.