Alya v sodelovanju s Čuki: odvrgla oblačila in nastopila v vročem bikiniju (VIDEO)

Že nekaj časa se je ugibalo, s katero slovensko pevko bodo Čuki posneli nov videospot za pesem Ni da ni. In končno so razkrili, da gre za pevko Alyo, ki že več kot dve desetletji trdno stopa po slovenski glasbeni sceni.

V spotu je alya zablestela oblečena v bikine divje barve in navdušilia oboževalce. Lahkota poletna melodija in morje so znak, da prihajajo vroči dnevi, kar je dokazala tudi Alya. Snemali so v sončnem Portorožu, pevka pa se je preizkusila tudi v kotalkanju, ki ga že nekaj let ni bilo njenem urniku.