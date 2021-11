Irena Vrčkovnik praznuje, tako so se poveselili

Pevka Irena Vrčkovnik nas na glasbenih odrih razveseljuje že kar nekaj desetletij. Njene skladbe so odmevale na Slovenski popevki, Emi, Melodijah morja in sonca ter Narečni popevki, pred kratkim pa je ob 110. obletnici Šoštanja obiskala svoj domači kraj.

Zapela je tudi nekaj svojih starejših pesmi. FOTO: Rok Bačovnik

Tam se je odvil njen prvi samostojni koncert, prvič pred domačim občinstvom. Vse se je povezalo v pravi čas, prostor in s pravimi ljudmi, saj je Irena praznovala 30 let samostojne glasbene poti in pripravila svoj prvi samostojni koncert v domačem kraju s skupino Happy band. Gosti prireditve so bili Moški pevski zbor KUD Ravne, Lara Krneža, Denis Trap in Ivan Hudnik.

V družbi mlade pevke Lare Krneža. FOTO: Rok Bačovnik

Lara in Denis sta Irenina učenca, zato je Lara zapela tudi skupaj s svojo vzornico pesem Il tempo passato, z Ivanom Hudnikom pa je Irena zapela vsem poznano Imejmo se radi. Dogodek je potekal pod okriljem KUD Ravne pri Šoštanju, ki so že drugo leto zapored organizirali prireditev v Šoštanju (spomnimo se lanske ob odpiranju Glavnega trga s Tinkaro Kovač).

Kariero je začela s priredbami, z leti pa je spoznala, da najraje poje tisto, kar sama napiše. FOTO: STANE SRŠEN

Program sta povezovala Špela Sovič in Marko Potočnik in nas z zgodami o Šoštanju spomnila na minule čase. Vse obiskovalce sta pozdravila župan Občine Šoštanj Darko Menih in predsednica KS Šoštanj Urša Kurnik. Kot se je spominjala Urša, ni bilo hiše v Florjanu, kjer ne bi imeli kasete Irene Vrčkovnik. Tudi po tridesetih letih samostojne glasbene poti je Irena dokazala, da sodi v vrh slovenskih pevk. Posebej za to prireditev je zapela nekaj svojih starejših pesmi, ki jih ni pela že desetletje, spet druge so s skupino Happy band priredili v modernejšo različico. Vse skladbe so zvenele večno!