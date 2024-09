Radio Robin bo svoj okrogli rojstni dan praznoval na poseben način

Jan Vehar spada med najbolj priljubljene slovenske radijske moderatorje, saj na Radiu Robin že nekaj let razveseljuje poslušalce. Ta letos praznuje okroglih 30 let delovanja in ob tej priložnosti se je Jan z ekipo domislil prav posebnega praznovanja. To bo namreč trajalo precejšen del leta. V okviru praznovanja pripravlja poseben cikel intimnih koncertov, imenovanih Robinovih 30, ki poslušalcem ponujajo priložnost, da se še bolj povežejo z ustvarjalci.

V Robinovem koncertnem studiu so se že oziroma se še bodo predstavila nekatera največja imena slovenske glasbene scene, kot so Siddharta, Flirrt, Eva Boto, Manca Špik, Lea Sirk, Tatjana Mihelj, Hamo & Peter Dekleva, Anika Horvat, Miran Rudan, Maja Keuc in Gregor Ravnik.

»Serija koncertov Robinovih 30 ni le praznovanje preteklih uspehov, ampak tudi obet za prihodnost, ki bo še naprej prežeta z vrhunsko glasbo in izjemnimi trenutki, ki bodo ostali v srcu poslušalcev najbolj poslušane radijske postaje na Goriškem in Severnem Primorskem,« pravi radijski voditelj.