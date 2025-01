Starša Fride in Edvarda: »Joj, šele sedaj se zavedamo ...«

Devetletni Edvard in sedemletna Frida iz Maribora, zmagovalca 10. šova Slovenija ima talent, dokazujeta, da s talentom in podporo staršev lahko dosežeš izjemne stvari. 12 dni po zmagi so njuni skrbni starši na instagramu delili občutke, ki so se družini porodili do danes.

»12 dni po velikem finalu Slovenija ima talent počasi procesiramo, kaj se je zares zgodilo. Tista legendarna nedelja, 22. 12. 2024, je namreč minila povsem v transu. Preveč informacij, preveč barv, dogodkov, adrenalin, pričakovanj … Ogromno ljudi, sms-ov, mailov, klicev, pogovorov v živo … potem pa takoj vse medijske obveznosti in še več klicev, čestitk, pohval. Res, noro,« sta zapisala Vesna in Marko, ki otroka že od malih nog obravnavata s spoštovanjem in ju učita odgovornosti.

»Ko pa danes pogledamo z distance. Povsem mirno. Objektivno. Joj, šele sedaj se zavedamo, kaj sta ta dva naša piščančka prikazala! Že, da vse to znaš pri teh letih, je praktično znanstvena fantastika,« sta iskrena.

»Tega se zavemo predvsem, ko ogromno potujemo po svetu po tekmovanjih. Kjer lahko vidimo, kako neverjetno je Fridino in Edvardovo znanje. Ob tem pa vse to prikazati na NAJVEČJEM odru v državi. Pred vsemi žiranti, publiko v studiu in ob zavedanju, da te gleda praktično vsa država. Uf, kar nerealno. Da pa vse to izpelješ povsem sproščen, nasmejan. Ostaneš otroško navihan. S humornimi vložki. Res, VAV!« sta navdušena starša.

Naravna vedoželjnost in ljubezen do znanja

Frida in Edvard sicer obiskujeta osnovno šolo Montessori, kjer je spodbujanje radovednosti v središču izobraževalnega procesa. Njuno izjemno zmožnost učenja pa je še dodatno podprla vzgoja doma, sta starša razkrila nedavno za revijo Suzy.

Edvard je svoj talent za matematiko pokazal že pri dveh letih in pol, pravita. Najprej je neutrudno štel, nato odšteval, hitro pa se je naučil tudi množiti. Poštevanko je osvojil v vsega nekaj urah, na presenečenje staršev pa je že na družinskih potovanjih začel reševati matematične izzive. Mlajša sestra Frida je bratcu pri tem sledila in razvila svoje sposobnosti, ki zdaj segajo tudi na področje umetnosti.

Hvaležni za vso podporo

»Draga naša malčka - HVALA vama za to in ČESTITKE! Ponosna sva na vaju do neba in nazaj,« sta še dodala starša v zapisu na spletu. Ob tem sta se zahvalila tudi vsem, ki so zanju glasovali in ju drugače podpirali. »Verjetno se bomo razsežnosti njunih potencialov (in tudi teh treh nastopov) zavedali šele čez nekaj let, oziroma, ko bosta aktivno (so)kreirala naš svet,« se optimistično zaključi ganljivi zapis.

