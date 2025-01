Zgrožena bralka: »Ne morem verjeti, da je takšno razkazovanje nacističnih simbolov sploh dovoljeno«

Prejeli smo fotografijo zgrožene bralke, ki je v Podpeči opazila črn avto, povsem polepljen z nacističnimi simboli. Ne le da je na pokrovu motorja mogoče videti napis »Delo osvobaja« v nemščini, sovoznikova vrata krasita še simbol železnega križca, vojaškega odlikovanja tretjega rajha, in številka 88, ki v »jeziku« neonacistov pomeni pozdrav »heil Hitler«. Črka h je namreč osma črka abecede, 88 zatorej predstavlja HH.

»Ta avto sem že večkrat videla tu naokoli, pa tudi po drugih delih Slovenije. Ne morem verjeti, da je takšno razkazovanje nacističnih simbolov sploh dovoljeno. Resnično sem zgrožena,« je še dodala bralka, ki je želela ostati anonimna.

Kazni bodo visoke

Jo pa lahko potolažimo, da bo moral lastnik avtomobila na fotografiji simbole kmalu odstraniti ali pa zamenjati avto. Sredi decembra je bil namreč sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga je razglasila predsednica republike Nataša Pirc Musar, sprejel pa državni zbor.

Tako so denimo 2. členu, v katerem so opredeljeni izrazi, ki jih srečamo v zakonu, dodali 6. točko, v kateri podrobneje definirajo kolaboratorske organizacije iz časa druge svetovne vojne, zakonu pa so dodali še člen 20a, s katerim prepovedujejo uporabo simbolov nacistične ali fašistične ideologije.

»Kdor na javnem kraju nosi, obeša, razkazuje, vzklika, izvaja, distribuira, objavlja ali kako drugače uporablja pozdrave, himne oziroma pesmi, zastave, uniforme, znake, parole oziroma gesla in druge oznake ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva, ki so značilni za nacizem, fašizem ter njune kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne in s takšnim ravnanjem koga vznemirja ali razburja ali ogroža, se kaznuje z globo od 500 do 1000 evrov,« je zapisano v dopolnjenem zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki bo v veljavo stopil 27. marca letos, tri mesece po objavi v Uradnem listu RS.