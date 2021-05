Zaskrbljeni Slovenec: Ali bo res tako, dokler ne bo žrtve? (VIDEO)

Imate tudi vi zgodbo za nas? Pišite nam, dodajte fotografijo ali video.

Ste že doživeli, da je ulica vašega kraja v različnih trenutkih dneva poligon za dirkanje? No, to se je zgodilo našemu bralcu, ki je ogorčen nad tem, kaj se dogaja, pristojni pa ne ukrepajo.Takole je zapisal: »Pošiljam vam dva videoposnetka iz ulice Alme Sodnik pri tovarni Lek. Ta cesta je že več let dirkališče za objestneže, ki konstantno izkoriščajo ravno cesto in malo prometa, sploh ob vikendih. Večkrat smo že klicali policijo, vendar so nas samo odslovili, češ da to v 'resnici sploh ni problem'. V okolišu je veliko otrok, ki so potencialne žrtve teh 'dirkačev'. Celotna skupnost vas prosi za pomoč, potrebujemo več policijskega patruljiranja, še sploh pa zdravo pamet javnosti, da dirkanje in avtomobilska objestnost ne sodita na ceste.«Na tej ulici je omejitev bržkone 50, ta avto je verjetno peljal precej več. Kaj bi se zgodilo, če bi nenadoma na cesto skočil otrok, ki je zaradi svoje mladosti in premalo izkušenj še zelo nepredvidljiv?