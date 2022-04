Volilna e-pobuda Slovenskih novic: Vprašajte politike, kar drugi zamolčijo

Na Slovenskih novicah pravimo, da smo zavezniki malega človeka. Dnevno poročamo o krivicah in usodah, ki se dogajajo Slovenkam in Slovencem brez zvez in poznanstev, brez mastnih bančnih računov in brez političnih botrov.

Tudi tokrat, ko gre za volitve 2022, bomo na vaši strani. Opažate, da politiki govoričijo le o sebi in težavah elite? Da nimajo pravih odgovorov na izzive, ki pestijo malega človeka? Da konkretna vprašanja zavijajo v celofan? Ponujamo vam roko: pošljite nam vprašanje, ki ga želite zastaviti konkretnemu politiku (ali pa kar vsem), in potrudili se bomo, da boste nanj dobili odgovor.

Kako sodelovati? V spodnji obrazec zapišite vprašanje ali pobudo, ki jo imate. Obvezno dodajte, kateremu politiku želite to pobudo poslati.

Dopišite še, ali želite ostati anonimni: v tem primeru politiku ne bomo posredovali vašega imena. Email naslov pa potrebujemo le zato, da vam bomo lahko poslali odgovor, ko ga dobimo.

Priponke so opcijske: če imate težave z vpisovanjem ali pa želite poslati obsežnejši dopis, lahko sestavite tudi dokument in ga pripnete v spodnji obrazec.

Bodite dostojni: na Slovenskih novicah se zavzemamo za umirjeno in argumentirano debato, brez kričanja in žalitev. Zbrana vprašanja bomo dostavili politikom in za vas poiskali odgovore, ki bodo javno objavljeni pred volitvami.