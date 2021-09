V Štepanjskem naselju je kot na vojni fronti, zakaj?

Oglasil se nam je bralec, ki pravi, da se počuti, kot da živi v kakšni vojaški državi. Zakaj? Nad Štepanjskim naseljem in Fužinami se namreč vsak dan sliši glasno preletevanje vojaških in policijskih helikopterjev. Sprašuje se, zakaj.



»V zadnjih dveh mesecih (morda tudi dlje) se nad Štepanjskim naseljem in Fužinami v Ljubljani popolnoma vsak dan sliši glasno brnenje večinoma vojaških, občasno pa tudi policijskih helikopterjev. Dobesedno ne mine dan, da območja ne bi preletavali, v enem dnevu pa smo jih našteli tudi po 10. Preletavajo ob vseh možnih urah od jutra do večera, na srečo pa ne ponoči. V življenju še nismo slišali toliko helikopterjev kot v omenjenem obdobju. Počutimo se kot v kakšni vojaški državi!«



»Resnično postaja nevzdržno, saj sta bili naselji do sedaj dokaj mirni. Ker nikjer ne najdemo nobene razlage, kaj se dogaja, se obračamo na vas, da morda poskusite najti razlago. Močno, močno dvomimo, da gre za kakšne 'reševalne' akcije, saj že celo življenje živimo tu in nikoli ni bilo toliko hrupa, kot ga je sedaj; da bi se pa kar na lepem zgodilo toliko nesreč, pa je že sumljivo. Če lahko odkrijete kakršno koli informacijo, bi vam bili zelo hvaležni, saj se ne počutimo sproščeno, še posebej v teh časih.« Prevoz ponesrečencev v UKC O helikopterskih preletih smo povprašali na policijo in Slovensko vojsko. »Na območju, ki ga navajate je več preletov zaradi pristajanja na helioportu UKC Ljubljana. Drugih razlogov za prelet policijskega helikopterja ni. Sicer pa nujno medicinsko pomoč zagotavlja Slovenska vojska, reševanje v gorah pa si v sezoni razdelimo s Slovensko vojsko, tako, da Letalska policijska enota s policijskim helikopterjem rešuje v gorah polovico sezone,« so sporočili z Generalne policijske uprave, s Slovenske vojske pa: »Število reševanj, ki jih izvajajo posadke helikopterjev Slovenske vojske, narašča. Avgusta so helikopterske posadke Slovenske vojske v UKC Ljubljana prepeljale kar 61 poškodovanih/obolelih.«

