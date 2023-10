Starši v Črni zaskrbljeni, v šoli so brez pitne vode

Na OŠ Črna na Koroškem že nekaj dni upoštevajo ukrep prekuhavanja vode za uporabo, saj je bil vzorec vode, vzet 26. septembra v neskladju. Novo vzročenje so opravili v torek, vendar še čakajo na rezultate. Pri ravnatelju OŠ Mitji Pranjiču smo preverili, kdaj pričakujejo rezultate novih analiz: »Predvidevamo, da bodo rezultati zadnje analize znani jutri. Sicer pa je za otroke dobro poskrbljeno. Na voljo imajo vodo v plastenkah, za malico dobijo čaj. Veliko otrok si je prineslo vodo tudi v steklenicah od doma.«

Kot je pojasnil ravnatelj, so zaposleni in otroci že malo navajeni previdnosti pri pitju vode iz pipe, saj se s težavami pri oskrbi z vodo soočajo že vse od poplav pred dvema mesecema.

Bralka nam je sporočila, da imajo nekateri otroci v tem in prejšnjem tednu prebavne težave, zato poizvedujemo tudi, ali so te morebiti posledica pitja oporečne vode. Ravnatelj meni, da odsotnost otrok v šoli ni nadpovprečna, da je povsem primerna z letnim časom, ko je viroz in črevesnih obolenj precej.

Se pa v OŠ Črni soočajo tudi s težavami s kotlovnico, ki je bila med poplavami zalita z vodo. Zamenjati so namreč morali večino strojne opreme in elektroinštalacije, dela pa še niso končana. Visoke temperature letošnje jeseni jim gredo na roko, da šole še ni treba ogrevati, saj to v tem trenutku še ne bi bilo mogoče.