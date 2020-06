Sredi Prešernovega trga v Ljubljani spustil hlače in pokazal – rit

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Včeraj sta v središču Ljubljane potekala dva dogodka, proslava ob dnevu državnosti in t. i. protiproslava. Prva se je začela ob 21. uri, medtem ko so se udeleženci druge zbrali pozno popoldne, kot so napovedali, na Prešernovem trgu. A še preden se je množica zbrala, je Prešernov spomenik zasedlo nekaj deset tako imenovanih rumenih jopičev. Opremljeni so bili s slovenskimi zastavami in transparenti, na katerih je pisalo, da so anarhisti levi fašisti, antifa = teror, Za koga? Za Slovenijo ... A kmalu so bili v manjšini, saj so Prešernov trg zapolnili udeleženci protiproslave.Preberite tudi:​Za red in mir so skrbeli dobro opremljeni policisti. Le namere enega od prisotnih jim ni uspelo: sredi Prešernovega trga je namreč spustil hlače in pokazal zadnjico.