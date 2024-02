Spletna dražba ambasade ZDA v Ljubljani: ne boste verjeli, kaj je na voljo (FOTO)

Ste si od nekdaj želeli spati v isti postelji kot 'eminentni' odposlanci iz Amerike? Zdaj imate edinstveno priložnost, saj sta naprodaj dva kompleta spalnic z ameriške ambasade v Ljubljani, na kar nas je opozoril bralec Gregor.

Veleposlaništva ZDA po celem svetu namreč na uradni spletni strani prodajajo odvečno premoženje, prodaja pa poteka v obliki spletne dražbe. Določena je začetna cena za vsak artikel, potem pa jo kupci višajo, po principu dražbe predmet dobi najboljši ponudnik.

Ljubljanska pisarna ameriških diplomatov ponuja pohištvo za jedilnico, spalnico, dva pralna stroja ter sušilca, pa tudi računalnike in monitorje. Na voljo je celo, ne boste verjeli, viličar. Nekateri od predmetov so potrebni popravila, kot recimo pralni in sušilni stroj, enako velja za računalniško opremo. Nekaj lesenih kosov ima praske.

Spalnica naprodaj. FOTO: Posnetek Zaslona

Vsaka avkcija je aktivna določeno časovno obdobje. FOTO: Posnetek Zaslona

Pozor, ko je enkrat vaše, tega ne morete vrniti

Vsi kosi, ki so naprodaj, se prodajajo brez garancije in možnih vračil, saj so vse napake znane vnaprej.

Vsaka avkcija je aktivna določeno časovno obdobje, datum začetka pa je jasno naveden: ljubljanska se prične se v sredo, 21. februarja ob 9. uri, čas zaključka bo znan naknadno. Običajno so aktivne od ponedeljka do petka in trajajo dva tedna. V tem času lahko aktivno sodelujete in oddate svojo ponudbo za izbrani predmet.

Potrebujete kolo? FOTO: Posnetek Zaslona

Ste tudi vi zasledili kaj zanimivega? Pišite nam.