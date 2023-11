Napoleonov klobuk podrl rekord, identitete kupca niso razkrili

V Fontainbleuju pri glavnem mestu Francije so na dražbi za rekordnih 1,932 milijona evrov prodali klobuk francoskega cesarja Napoleona Bonaparteja. Gre za značilen črn dvorogeljni klobuk s tribarvno kokardo.

Dosežena cena je močno presegla pričakovanja dražbene hiše Osenat, ki je s prodajo podrla svoj rekord; leta 2014 so Napoleonov drugi klobuk prodali za 1,884 milijona evrov. Njegova vrednost je bila ocenjena na od 600.000 do 800.000 evrov, dražba pa je potekala nekaj dni pred premiero biografskega filma o Napoleonu z Joaquinom Phoenixom v naslovni vlogi. Identitete kupca niso razkrili.

Napoleon naj bi imel skupaj okoli 120 tovrstnih pokrival.

Nekoč del zbirke

Prodani primerek je bil nekoč del zbirke Jeana-Louisa Noisieza. V njegovi družini je ostal do konca 19. stoletja, nato so ga kupovali in preprodajali zbiratelji, med letoma 1967 in 2002 pa je bil razstavljen v muzeju Emperi v kraju Salon-de-Provence na jugu Francije.

Izdelal ga je Pierre-Quentin-Joseph Baillon, cesarjev intendant od leta 1806. Po mnenju strokovnjakov mu je Napoleon dodal svojo kokardo, ko se je marca 1815 vračal z Elbe. Napoleon naj bi imel skupaj okoli 120 tovrstnih pokrival. Francijo je vodil od leta 1799 in se oklical za prvega cesarja Francije z imenom Napoleon I le Grand – Napoleon I. Veliki.