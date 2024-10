Slovenko prestrašil nizek prelet vojaškega letala: Imela sem težak občutek v prsih

Slovenska tekmovalka šovov Lara Goršek Kos je okoli 9. ure zjutraj na omrežju X zapisala, da se je ob preletu vojaškega letala Boeing C-17 globemaster, ki je letel nad njenim domom, počutila nelagodno.

»Tale majster je pa zdajle povzročal tresenje šip in kar tak težak občutek v prsih. Škoda za meglo, noro nizko je moral biti,« je zapisala.

Ob tem je objavila posnetek zaslona spletne strani Flightradar24, ki v realnem času prikazuje večino letal, ki so v tem času v zraku. Med njimi je bil danes tudi ameriško vojaško letalo Boeing C-17 globemaster, ki je nad Slovenijo v preteklosti že večkrat poletel, saj ga pilotirajo tudi piloti Slovenske vojske.

Pod objavo Goršek Kos je nekdo zapisal, da je nad Domžalami ugasnil oddajnik in letala ni bilo več na zemljevidu. »Sem videla, ja. Samo, tako nizko je bil, da je lahko šel samo še na Brnik. Razen, če se je pol spet dvignil in šel v Aviano, samo dvomim. Priletel pa je z Rzsova, Poljske, zelo blizu ukrajinske meje,« je zapisala.

Z Ministrstva za obrambo so nam sporočili, da letalo ni letelo za namen Slovenske vojske, in da niti niso bili obveščeni o njegovem preletu. Za dodatne informacije smo se obrnili na Kontrolo zračnega prometa, na njihov odgovor pa še čakamo.

Letalo C-17 je eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu in je bazirano na vojaškem letališču Papa na Madžarskem. Slovenija ima letalo na souporabi z zaveznicami in smo tudi sofinancirali nakup enega od treh C-17. Letala so namenjena nacionalnim potrebam zaveznic, NATO, EU in OZN potrebam.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.