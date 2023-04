Skoraj preroške misli Marije Antoanete: če nimate za kruh, jejte potico! Danes je ponekod res cenejša od kruha

Verjetno ga ni Slovenca, ki ne bi poznal besede slavne Marije Antoanete, zadnje francoske kraljice pred francosko revolucijo, izrečene v času lakote: »Če nimajo za kruh, naj jedo potico.« In kdo bi rekel, da bo kdaj res tako.

Nedavno smo objavili zgodbo bralca Marka, ki je v trgovini kupil pol kilogramski kruh in za katerega je odštel 3,79 evra. To pomeni, da bi kilogram stal dvakrat toliko (7,48 evra). Več o tem v članku Bralca skoraj odneslo, ko je videl, koliko je plačal za kruh, salamo in klobaso (FOTO).

Ko je potica cenejša od kruha

Zanimiva pa je ugotovitev, ki kroži te dni pred velikonočnimi prazniki po družabnih omrežjih in na katero ste nas opozorili bralci: potica je lahko cenejša od kruha! Iz aktualnih katalogov trgovcev smo izbrskali naslednjo ponudbo:

E.Leclerc: domača makova, 6,99 evra za kilogram, pri drugih navajajo le popust, a ne cene.

Eurospin: orehova ali makova potica, 1 kilogram, 4,49 evra.

Hofer: lešnikova potica, 500 gramov, 5,69 evra (11,38 evra za kilogram); potratna potica, 500 gramov, 5,49 evra (10,98 evra za kilogram),

Lidl: orehova potica, 500 gramov, 2,99 evra (ali 5,98 evra za kilogram),

Mercator: orehova potica, 500 gramov, 2,99 evra (5,98 evra za kilogram),

Spar: pehtranova potica, 500 gramov, 4,76 evra (9,52 za kilogram), ista količina orehove pa 4,79 evra (9,58 evra za kilogram),

Tuš: potica XXL, orehova in makova potica, 1 kilogram, 4,99 evra,

Treba je priznati, da so cene potic v večini primerov akcijske.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.