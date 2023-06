Razjarjeni bralec: SŽ sem plačal za prevoz kolesa, potem pa ... Tako je iz dneva v dan!

Na nas se je obrnil razjarjeni bralec K. K. s pritožbo čez podjetje Slovenske železnice. Uporablja železniški promet, potovati želi skupaj s svojim kolesom, a pri tem vedno znova naleti na težave, čeprav podjetje promovira možnost prevoza koles na vlakih.

Ko je na enako težavo naletel še enkrat, je sodu izbilo dno in napisal je elektronsko pošto našemu uredništvu. Takole je bralec izlil svoj bes: Plačal sem 1,50 evra za prevoz kolesa, potem pa sem se moral prerekati in delati kompromise ... Mojega kolesa niso želeli prepeljati iz Divače do Kopra, ker oni imajo drugačno politiko, ker imajo nadomestni prevoz avtobus in nočejo vzeti kolesa.«

Bralcu niso prvič zavrnili prevoza kolesa, ampak se mu je to zgodilo že večkrat, zato je njegova jeza razumljiva: »Zakaj bi jaz moral tolerirati njihove napake, v bistvu oškodovanje strank, komu na čast!? Ničelno toleranco imam do njih, ker se to dogaja iz dneva v dan, iz meseca v mesec ... Dovolj imam tega in te lopovščine in tega zanikrnega sistema!«

In kot da to še ne bi bilo dovolj, je bralec opozoril še na nestrpno in agresivno obnašanje zaposlenih na vlaku. »Skoraj je prišlo do fizičnega kontakta. To je šlo čez vse meje etike in kulture,« še potoži K. K.

Kaj na očitke odgovarjajo na Slovenskih železnicah?

Opisano izkušnjo potnika smo poslali podjetju in jih prosili za pojasnilo. Takole odgovarjajo, zakaj prevoza kolesa ni bil mogoč: »Razumemo potnika, da si tako kot mi želi, da na progi do Kopra vozi čim več vlakov, ki nudijo tudi možnost prevoza kolesa. V času obsežnih investicijskih del, ki na dolgi rok prinašajo možnost boljše potovalne ponudbe, je žal ponudba vlakov, ki omogočajo prevoz koles na progi Divača–Koper, omejena od ponedeljka do petka na 4 vlake, ob sobotah in nedeljah pa na 6 vlakov.«

Kot so pojasnili, namesto nekaterih vlakov potekajo nadomestni cestni prevozi z avtobusi, ti pa žal ne omogočajo prevoza koles, o čemer so potniki obveščeni vnaprej v okviru voznega reda. »Vlaki, s katerimi je možen prevoz s kolesi, so v voznem redu označeni s piktogramom kolo. V voznem reda za progo Koper–Divača (tudi na spletni strani) je razvidno, s katerimi vlaki je možen prevoz kolesa in s katerim ne, pri vse prevozih z avtobusi je tudi dodatna opomba, da prevoz kolesa z avtobusom ni možen. Osebje na vlaku glede na vrsto vlaka in zasedenost ponudi potnikom možnost prevoza spremljanega kolesa – tako je možen prevoz tudi več spremljanih koles, kot je sicer predvidenih mest za kolo na posamezni garnituri. V primeru prevoza z avtobusom pa zaradi omejitve avtobusa ne more sprejeti in omogočiti varnega prevoza kolesa, čeprav razumemo željo potnika in slabo voljo. Ne gre za to, da bi bilo osebje nepripravljeno sprejeti kolo v primerih nadomestnih prevozov z avtobusi, gre žal za opisane omejitve.« Bralcu svetujejo, da izbere vlak, ki omogoča prevoz koles.

Zagotavljajo, da so naklonjeni prevozu koles z vlaki

»Prevozu koles z vlaki smo v potniškem prometu Slovenskih železnic sicer zelo naklonjeni, z novimi vlaki smo uspeli precej povečati kapaciteto za prevoz koles,« zatrjujejo in še, da si prizadevajo za več možnosti in razvoj multimodalnosti, npr. možnosti souporabe koles in električnih avtomobilov za potnike v železniškem prometu. Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, uporabe kolesarnice in parkirišč za kolesa.

Če tudi vas kje čevelj žuli, izpolnite spodnji obrazec.