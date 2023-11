Pretresljivo dogajanje na Čopovi v Ljubljani: ni mu bilo mar, da je polno ljudi (VIDEO)

V elektronski poštni nabiralnik našega uredništva je prispel videoposnetek, ki ga je posnela naša bralka 20. oktobra na Čopovi ulici v Ljubljani. Na njem je videti moškega s kapuco, tako da je identiteta zakrita, ki sredi belega dne sredi ene bolj obljudenih ulic v prestolnici uživa drogo. Videti je, kot da snifa. Rob na stavbi je uporabil za površino, s katere je v nos vdihnil snov, za katero pa ne vemo, kaj je bila.

Na policiji smo preverili, kaj lahko policija stori v primeru, da nekdo na ulici uživa drogo. Ali gre pri tem za kaznivo dejanje, nam je pojasnil predstavnik za stike z javnostmi policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Pojasnil je, da policisti ob zaznavi kaznivih ravnanj s področja prepovedanih drog preverjajo obstoj elementov prekrška ali kaznivih dejanj za vsak konkretni primer posebej, v prvi vrsti v postopku ugotavljajo, ali sploh gre za prepovedano drogo.

Koliko je droge, takšna je kazen

»Če policisti posamezniku zasežejo manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo, so podani elementi prekrška po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), višina globe pa je odvisna od količine in drugih okoliščin, ugotovljenih v posamičnem postopku,« je povedal in razložil, da preverjajo tudi morebiten obstoj razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ali kaznivo dejanje omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu ter v nadaljevanju skladno z zakonodajo s tega področja izvedejo ustrezne ukrepe.

