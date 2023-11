Posnetek z mladoletniki in odraslim Slovencem pretresel Slovenijo, policija po naših vprašanjih začela postopke

Po družabnih omrežjih je zakrožil posnetek, ki se je zgodil na kolesarski stezi med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico. Prikazuje množico dečkov s kolesi, starih od 10 do 15 let, ki so zapadli v spor z dvema odraslima človekoma. In medtem ko je na posnetku slišati mladeniče, kako v italijanskem in angleškem jeziku pozivajo odraslega, zrelega človeka (bralec trdi, da gre za kriminalista), naj se umiri, se to ne zgodi. Slišati je tudi ženski glas, ki otrokom v slovenskem jeziku vpije »bejžte v Italijo, čefurija, bejžte« in »kaj je, kaj je, mulo«.

Eden od mladeničev je razjarjeni ženski, ki ni šparala jezika, v angleščini odvrnil: »Pomirite se, ne kričite, prosim.« Zdi se, kot da so ji zavore zaradi tega popustile še bolj: »Idi v p**** m*****. Bejži v čefurijo, to je Slovenija.« Tudi moški je enega od mladeničev pošiljal v Italijo, ženska pa je nadaljevala: »Tukaj je Slovenija, ne čefurija.«

»Ma dej, dej čefur, poglej, kak si,« je nadaljevala ženska.

Spor tri glave večjega moškega in otroka

Posnetek nato prikaže odraslega moškega, kako naglo pristopi do enega od mladeničev, se močno približa njegovemu obrazu s svojim, in mu reče, naj se pogleda, kakšen je. Mladi mož mu je ob tem dejal: »Ne me tikat.« Odrasli moški, kakšne tri glave večji od mladeniča, mu izreče: »Ko te bom jaz užgal ...« Mladenič mu je zažugal s prstom, moški pa ga je nato zagrabil za zapestje in ga nekaj trenutkov ni izpustil.

»Kaj je, kaj je,« mu je vpil. In še: »Kaj ne tikat, kaj ne tikat?«

Sledi še kader, ko je moški sprevidel, da vse snemajo. »Kaj snemaš, kaj snemaš?« je dejal in nadaljeval: »Veš, kaj ti povem? Boš ti tvojo mamo doma snemal.«

Nato sta z žensko nekomu v slovenskem jeziku pojasnjevala »veš, kaj delajo« in da je hudo.

Kaj pravi policija

Kaj se je zgodilo, da je prišlo do spora med deseterico mladostnikov ter moškim in žensko, ni znano. Smo pa dogodek preverili na policiji.

»V zvezi vaših novinarskih vprašanj glede dogodka s področja javnega reda in miru na kolesarski stezi med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico v času zadnjega vikenda pojasnjujemo, da Policijska uprava o zadevi ni bila obveščena. Tako kot običajno, bomo opravili dodatno zbiranje obvestil in izvedli druge ukrepe, na podlagi katerih bomo ugotovili vse okoliščine navedenega dogodka, v katerem je bilo vpletenih več oseb,« so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Dodali so še, da »upoštevajoč varstvo osebnih podatkov in druge predpise, ki urejajo to področje, lahko v tem trenutku zgolj še potrdimo, da bomo uvedli tudi notranjevarnostni postopek«. Bralec, ki nas je opozoril na posnetek, je namreč zapisal, da naj bi bil moški policist, bolj natančno kriminalist, odgovor policistov pa pritrjuje temu, da gre za zaposlenega na Policiji.

Primer mariborskega župana Saše Arsenovića

Lani smo poročali o dogodku, v katerega je bil vpleten mariborski župan Saša Arsenović. Tudi takrat je šlo za spor z mladoletnikom, Arsenović pa je po dogodku celo razmišljal o odstopu: »Kljub vandalizmu, objestnosti in grobim žalitvam bi tudi pri mojih letih moral ravnati bolj mirno in manj burno.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.