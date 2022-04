Župan zanika davljenje otroka: opravičilo ja, odstop pa ne

Po velikonočnem incidentu pred Teniškim klubom Branik Maribor, kjer sta se sporekla mariborski župan Saša Arsenovič in še neimenovan 13-letnik, smo bili včeraj priča izjavi župana, ki je orisal potek dogodkov in se ob tem opravičil za svojo reakcijo.

Spomnimo, skupina najstnikov naj bi v okolici najbolj znanih teniških igrišč štajerske prestolnice uničevala lastnino kluba, natančneje poseben koš, kamor igralci odvržejo po njihovo odslužene teniške žogice. Prav te so še vedno na razpolago mlajšim igralcem, tudi iz finančno šibkejših družin, ki si jih lahko vzamejo in z njimi po svojih močeh še vedno igrajo. Vse žoge naj bi omenjeni fantje tudi odvzeli, ob tem pa se širijo govorice, da so se z zmerljivkami spravili na starejšo gospo, ki se ni strinjala z njihovim početjem.

Župan se je še enkrat spopadel z nasilniškimi obtožbami.

Na to vedenje se je po njegovih besedah odzval župan, nekdanji teniški igralec in tudi trener. Seveda o vsem obstajata dve zgodbi, tista od najstnikovega očeta, ki trdi, da se je Arsenovič zaletel s kolesom v njegovega sina in ga začel daviti. Slednji je s sledovi poškodb to potrdil še na urgenci in tudi na policiji, saj je zadevo predal organom odkrivanja zaradi povzročitve lažje telesne poškodbe.

Odgriznil prst

Župan se je še enkrat spopadel z nasilniškimi obtožbami, saj smo že pred volitvami izvedeli, da je leta 1999 v domnevnem navalu jeze odgriznil prst enemu od zaposlenih v njegovem gostinskem lokalu, da je hitre jeze, pa je dokazal tudi z ruvanjem z motoristom, ki že v času županovanja ni parkiral, kot si je zamislil prvi mož mesta ob Dravi.

Ko je včeraj stopil pred sedmo silo, je vidno skesan priznal, da ni ravnal pravilno, da je bila njegova reakcija preuranjena in se je za to tudi opravičil tako najstnikom kot njihovim staršem in vsem občanom, ker je ravnal točno tako, kot pravi, da ne želi delovati v okviru gradnje odnosov.

»Kljub vandalizmu, objestnosti in grobim žalitvam bi tudi pri mojih letih moral ravnati bolj mirno in manj burno,« ob tem pa je še dodal, da ga je želel le ustaviti in poučiti, da se tako ne ravna in še: »Nisem ga ne udaril in ne davil, prijel pa sem ga za roko, in bi, ker noben od naju ni ravnal pravilno, želel, da se še enkrat srečamo skupaj in z najstniki ter starši naredimo nekaj dobrega.«

Vse se je začelo zaradi izrabljenih teniških žogic. FOTOGRAFIJI: Mediaspeed.NET

Arsenovič dodaja, da ne ve, od kod izhajajo poškodovano koleno in modrice na vratu. Župan je medijem zaupal, da je razmišljal tudi o odstopu, a se mu na koncu to ne zdi dovolj dober razlog za takšno potezo. Preveč pobud »je bilo, naj delujemo svoje delo, in ker ima vsaka medalja dve plati, kljub temu da nisem ponosen na storjeno, skupaj delamo naprej«. Oče otroka je napovedal tožbo proti županu, ta pa se s tem ne obremenjuje, saj je prepričan, da ne bo obsojen.