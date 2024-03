Avtobus s portugalsko reprezentanco obtičal na ljubljanski obvoznici: imamo posnetek (VIDEO)

Ponoči je avtobus z Ronaldom oziroma portugalsko nogometno reprezentanco obtičal na ljubljanski obvoznici na odstavnem pasu. Bralec, ki nam je poslal posnetek, pravi, da je bilo čisto nepričakovano, in da so se »v avtobusu vsi izstrelili iz stolov«.

Na posnetku je sicer vidno, da so nekateri zapustili avtobus in so stali na cestišču, kar je sicer nevarno.

Kaj se je zgodilo?

S Policijske uprave Ljubljana so nam potrdili, da se je avtobus sinoči nujno ustavil na odstavnem pasu ljubljanske obvoznice. Postanek je trajal le nekaj minut, nato so potniki nadaljevali pot proti brniškemu letališču, kjer jih je čakalo letalo za Savdsko Arabijo.

Policisti v dogodku niso beležili posebnosti, niti niso prijeli nikakršne prijave o prekršku. Kot kaže, so imeli dovolj tehten razlog, da so morali nujno ustaviti avtobus.

Z Nogometne zveze Slovenije so nam pojasnili, da je avtobus ustavil, ker je bilo enemu od potnikov slabo.

Policisti, ki so spremljali avtobus, so le poskrbeli, da so bili potniki, ki so izstopili z avtobusa, na varnem in je promet potekal neovirano.

Zvezdnika Ronalda pa, kot kaže, ni bilo na avtobusu skupaj z njegovo ekipo. Kot je poročal portal Ekipa, je Ronaldo ostal v Ljubljani in bo danes odpotoval s svojim zasebnim letalom v Rijad, glavno mesto Savdske Arabije.

