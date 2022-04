Poglejte, kako so o volitvah v Sloveniji poročali na madžarski televiziji (FOTO)

Državnozborske volitve v Sloveniji so kajpak z zanimanjem spremljali tudi mediji v sosednjih državah, tudi na Madžarskem, s katero se je Slovenija v času vladanja Janeza Janše tako tesno povezala. Toda bralec Sandi se ogorčen sprašuje, kakšno prijateljstvo je to in nam poslal fotografijo, iz katere je razvidno, da si je madžarska nacionalna televizija pri poročanju privoščila velik spodrsljaj.

Ob novici, da v Sloveniji izbiramo nove predstavnike v državnem zboru so namreč na Madžarskem v ozadju prikazali zastavo Slovaške, namesto Slovenije.

Bralec nam je sporočil še, da ga je na to opozoril prijatelj Slovenec, ki živi na Madžarskem. Poročanje programa M1 smo preverili tudi sami in se prepričali, da so si v jutranjem programu res privoščili nedopustno napako.

Ni prvič, da je naša vzhodna soseda razburila s poročanjem o Sloveniji. Nedavno je poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat opozoril na mednarodni incident zaradi izjave madžarskega državnega sekretarja za narodno politiko Arpada Janosa Potapija, ki je dejal, da meja z Madžarsko poteka po reki Muri.

