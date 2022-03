Poslanec Horvat razburjen: Zgodil se je mednarodni incident, ljudje so zgroženi

Na novinarski konferenci stranke NSi, na kateri je minister Jernej Vrtovec spregovoril o vplivu vojne v Ukrajini na dostopnost in ceno energentov, je poslanec Jožef Horvat opozoril na »mednarodni incident«, za katerega je po njegovem mnenju z nedopustno izjavo poskrbel madžarski državni sekretar za narodno politiko Árpád János Potápi.

Kot je dejal, so ga zjutraj rojaki iz Prekmurja, zasuli z ogorčenimi sporočili zaradi izjave, ki jo je Potapi dal na nacionalni televiziji, v oddaji Težišče. Na novinarsko vprašanje voditeljice o tem, kaj mu pride najprej na misel ob besedi Prekmurje, je namreč izjavil: »Najprej Mura kot reka, ki je mejna reka med Madžarsko in Slovenijo.«

»Madžarski državni sekretar torej razume reko Muro kot mejno reko med državama. Po moji oceni je to mednarodni incident, na katerega se je treba ostro odzvati,« je dejal Horvat, ki je o tem že obvestil zunanjega ministra Anžeta Logarja. Kot je povedal, pričakuje oster odziv ministra kot tudi slovenske vlade.

»Madžarskemu državnemu sekretarju pa v imenu Slovencev in Madžarov, ki skupaj živimo v sožitju že dolga desetletja, pa sporočam: 'Dajte nam mir. Znamo živeti v sožitju'. Ko pride so takšnih incidentov, pa so ljudje prestrašeni in zgroženi,« je bil ogorčen Horvat.