Poglejte, kaj sta v objektiv ujela naša bralca! Čudovito, a smrtno nevarno

Bralec Egon je v fotografski objektiv ujel prelep prizor, ki bi marsikoga močno prestrašil. Govora je o strelah - te se pojavljajo predvsem v vročih poletnih mesecih in so posledica mešanja toplih in hladnih tokov zraka.

FOTO: Bralec Egon

Pogoj za nastanek strele so nevihtni oblaki, ti pa nastanejo ob zadostni količini toplote, vlage in kondenzacijskih jeder, navaja scalar.si. Ko električno polje med oblakom in zemljo ali znotraj oblaka doseže kritično vrednost, prevodnik postane kar zrak, večina strel se sicer zgodi znotraj oblaka ali med dvema oblakoma.

»Udar strele ni hipen pojav, ampak je proces, ki se odvija v korakih. Najprej nastane tako imenovani »lider«, ki se iz spodnjega ali zgornjega dela oblaka začne širiti proti tlom,« je zapisano na scalar.si.

FOTO: Bralka Elvira

Med oblakom in tlemi nastane prevodni kanal, po katerem potuje strela. V prevodnem kanalu tok zelo hitro naraste, poleg tega se zrak v njem zelo segreje, kar vidimo kot blisk. Segret zrak se zelo hitro razširi, kar povzroči zvočni udarni val, ki ga slišimo kot grom in je v bližini udara strele lahko uničujoč, je še zapisano.

Bralka je v objektiv ujela več strel. FOTO: Bralka Elvira

Fotografije strel nam je poslala tudi bralka Elvira, ki je prav tako opazovala nevihto na območju Slovenije.

FOTO: Bralec Egon

FOTO: Bralec Egon

