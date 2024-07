Neurje sprožilo plaz, ki je zasul cesto. Občina opozarja ljudi ... (FOTO)

Včerajšnje neurje je po Sloveniji povzročilo kar nekaj preglavic. Ponovno je bila na udaru Črna na Koroškem, kjer je zalilo številne kleti, težave pa so povzročali tudi zemeljski plazovi. Kot je poročal Koroški radio, je v Spodnjem Javorju plaz delno zasul domačina. Nesrečneža so rešili gasilci in ga prepeljali v bolnišnico. Po poročanju Občine Tržič se je včeraj zaradi neurja sprožil tudi plaz, ki je zasul cesto, ki vodi proti planini Dolga njiva.

»Spoštovani obiskovalci tržiških planin. Obveščamo vas, da je včerajšnje neurje sprožilo plaz, ki je zasul gozdno cesto 500 m pod parkiriščem za izhodišče na Dolgo njivo. Cesta bo do nadaljnjega neprevozna, na območju potekajo intervencijska dela. Opozarjamo, da je gibanje na območju plazu nevarno in ga odsvetujemo. O nadaljnjih ukrepih in novostih vas bomo sproti obveščali,« so zapisali na svoji facebook strani.

Upajmo, da nam letošnje poletje ne bo prineslo več kakšnih hujših neurij, čeprav so ta še vedno možna. Arso za sredo popoldne in zvečer pravi, da ni izključena kašna nevihta. Te pa lahko nastanejo tudi v četrtek in petek.