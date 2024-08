Arso spet prižgal oranžno: prihajajo močnejše nevihte in toča

Agencija RS za okolje (Arso) je za večji del države za obdobje popoldneva in večera izdala oranžno opozorilo. V tem času bodo po napovedi ponekod v notranjosti Slovenije nastajale močnejše nevihte, obstaja nevarnost toče. Za zdaj kaže, da bo glavnina vremenskega dogajanja med 18. in 22. uro, ob meji, kjer bodo nevihte nastajale, pa lahko tudi prej.

Oranžno opozorilo velja za vso državo razen za jugozahod Slovenije. Za to območje je Arso izdal rumeno opozorilo pred nevihtami.

Padavine bodo ponoči postopno ponehale

Popoldne in zvečer bo tako spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v notranjosti tudi močnejšimi. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 °C.

Ponoči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Po kotlinah bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 °C.

Jutri dopoldne se bo spet pooblačilo, od severa se bodo začele širiti posamezne plohe in nevihte. Zvečer bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 °C.