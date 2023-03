Pacientko v UKC Ljubljana sredi noči prebudilo glasno pokanje: V šoku sem bila (VIDEO)

Bralka, ki je bila sprejeta v UKC Ljubljana na opazovanje, se je minulo sredo prestrašeno zbudila na bolniški postelji okoli 23. ure, ko je zaslišala glasno pokanje. »Ker prihajam s podeželja, sem se najprej zelo prestrašila. Bila sem v šoku. Glasno je pokalo in mislila sem, da se nekdo strelja. Pozneje so se pokanju pridružili še svetlobni učinki in presenečeno sem ugotovila, da gre za ognjemet v bližini UKC Ljubljana. So ognjemeti ob tej uri sploh dovoljeni,« se sprašuje bralka.

Na ljubljansko policijo smo poslali vprašanja, ali je bil ognjemet prijavljen in ali obstaja morebitni obstoj kaznivih dejanj zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov.

Z ljubljanske policije so potrdili, da so bili 22. marca okoli 23. ure obveščeni o uporabi pirotehničnih izdelkov in pokanju na območju Most. S pregledom terena in dosedanjim zbiranjem informacij jim ni uspelo ugotoviti natančne lokacije uporabe pirotehničnih sredstev oziroma kršitelja, zato nadaljujemo zbiranje obvestil zaradi suma prekrška po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI).

Kršitelj bi po doslej znanih informacijah kršil zakon zaradi uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok. Njihova uporaba je dovoljena le od 26. decembra do vključno 1. januarja in je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

Globa za uporabo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok na krajih, na katerih je njihova uporaba prepovedana, ali jih uporablja izven dovoljenega časa, je med 400 in 1200 evri.

