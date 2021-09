Opazite, kaj je narobe na tej fotografiji? Darka je spreletel srh

Naš zvesti bralec Darko je imel pred dnevi opravek v Ljubljani, pot ga je zanesla iz središča mesta v Rožno dolino. Ob tem pa je moral s svojim avtomobilom prečkati železniško progo, ki vlake vodi z ali proti Primorske. Pri tem pa je naletel na prizor, ob katerem ga je naravnost zmrazilo. Poslal nam je tudi fotografijo; opazite na njej, zakaj je Darka spreletel srh?



Po železniški progi namreč pelje vlak, zapornice pa niso spuščene, temveč dvignjene. Ko je pomislil, kakšni tragediji bi bil lahko priča, če bi katero izmed vozil ravno peljalo čez progo, ko je pripeljal vlak, se je kar prijel za glavo. Darko je ob tem dodal, da so popravljali progo, kar verjetno pomeni, da redni vlaki niso vozili ter so avtomobili in vozila lahko previdno zapeljali čez progo. A slabega občutka se kljub temu ni mogel znebiti.



Po odgovor, zakaj zapornice niso bile spuščene, ko je po progi peljal vlak, smo se obrnili na Slovenske železnice. Potrdili so, da je na železniški progi G50 med postajama Ljubljana in Brezovica tir L50 zaprt zaradi nadgradnje proge. »Signalno-varnostne naprave so na omenjenem tiru izklopljene, zato progovna vozila in delovni vlaki vozijo mimo nezavarovanih nivojskih prehodov po posebnem režimu, kot je določeno v zakonskih in podzakonskih aktih. V navedenem režimu se vožnja vlakov izvaja s postankom vlaka pred samim nivojskim prehodom, vlak zvočno opozarja vse udeležence v prometu, nakar iz postanka postopoma zapelje na območje nivojskega železniškega prehoda in ga zasede, potem pa počasi začne pospeševati,« pojasnjujejo na SŽ. »Žal velikokrat posamezniki, ki opazijo vlak, ki »zaseda« zavarovan nivojski prehod pri dvignjenih zapornicah, ne vidijo, da se je vlak predhodno ustavil in da je varnost udeležencev v prometu tudi v takih primerih zagotovljena. Podobno se je zgodilo tudi v opisanem primeru,« so še dodali.



Nadgradnja na levem tiru železniške proge, to je v smeri Brezovice, bo trajala predvidoma do začetka leta 2022, zato previdnost pri morebitnem prečkanju nivojskih prehodov na tem delu železniške proge nikakor ne bo odveč.

