Ogorčena bralka: zaračunali so ji dvakrat toliko, kot bi smeli

Ob zadnjem ukinjanju brezplačnega presejalnega hitrega testiranja so marsikje uporabniki naleteli na gluha ušesa, saj so si izvajalci testiranje razlagali drugače, kot si jih je zamislila oblast. To se je zgodilo tudi bralki, ki je bila na samotestiranju pozitivna. S ploščico je odšla do njej takrat najbližjega izvajalca v Kranjski Gori, da ji prisotnost novega koronavirusa potrdijo še uradno. A na testirni točki se je zapletlo. Najprej je niso želeli testirati brezplačno, za testiranje pa so ji zaračunali 15 evrov (v uredništvu hranimo njen račun). Kako je to mogoče, če pa je določen najvišji znesek 7 evrov? Po odgovor smo se obrnili na izvajalca Medical Group.

Iz Medical Groupa Fabjan so nam tedaj odgovorili, da je »na področju covida je cela vrsta zmešnjav in nenadnih (ad hok) odlokov, ki nas izvajalce spravljajo v zadrego naslednji dan, ko je enostavno premalo podatkov kako in kaj«. Po njihovem vedenju je odlok, ki je določal ceno 7 evrov, pokrival pa ga je državni proračun, veljal do 20. februarja, saj da je bil 19. februarja sprejet novi odlok, ki ukinja brezplačna testiranja, razen za določene izjeme, ne določa oziroma ureja pa cen za samoplačniška testiranja (tudi pri njih so kasneje ceno spustili iz 15 na 7 evrov). Glede testiranja pozitivnih ljudi, ki so bile na samotestirnem testu pozitivni, pa so odgovorili, da pri njih na mobilni točki ni mogoče preverjati zavarovanja, »tako da teh storitev trenutno mi ne moremo obračunati, so pa vsi ljudje napoteni v najbližjo stacionarno enoto v ZD (govorimo o 2-3 osebah dnevno).

Ministrstvo za zdravje: najvišja cena velja do 4. maja

Da je najvišja cena bila preklicana, se ne strinjajo ne na ministrstvu za zdravje: »Skladno z Uredbo o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje znaša najvišja cena zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja 7 evrov na storitev. Uredba velja do velja do 4. maja 2022. V primeru nepravilnosti se obrnite na ZIRS in Tržni inšpektorat.«

TIRS: Zadevo bomo preverili pri izvajalcu

»Najvišjo ceno storitve hitrega antigenskega testiranja določa Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje (Uradni list RS, št. 174/21), ki določa, da najvišja cena zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja znaša 7 evrov. Za nadzor te Uredbe je pristojen Tržni inšpektorat, ki bo na podlagi vašega elektronskega sporočila, zadevo preverili pri izvajalcu storitev,« so sporočili iiz Tržnega inšpektorata RS (TIRS).

Izvajalec bo ponudili refundacije

S temi ugotovitvami smo seznanili izvajalca hitrega testiranja Medical Group Fabjan, od koder so sporočili, da se bo v izogib nevšečnostim nekaj deset strankam ponudila refundacija na testni točki. Hkrati so nam priložili še spodnji posnetek zaslona iz uradnega lista, po katerem si tolmačijo, da ta odlok ne velja več: »Ponovno prilagam zadnji odlok kjer natančno piše da 174/21 ne velja več, TIRS pa se sklicuje da velja, kdo ima prav vlada ali TIRS?«

Zaradi tega so se pri Medical Groupu odločili zaračunavati več, saj da drugače ne bi bilo rentabilno. FOTO: Zaslonski posnetek

Opomba: cena hitrega testiranja se navzgor ni omejila z odlokom, ampak z uredbo. Drži pa, da je bila objavljena v Uradnem listu 174/21, na katerega se sklicuje izvajalec hitrega testiranja.

