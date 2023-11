Ste slišali, kaj se je zgodilo v Ljubljani? Krvava sled priča o srhljivki (FOTO)

»Dogajanje pri parlamentu.« To so besede, ki nam jih je danes okoli tretje ure ponoči poslal bralec. Sporočilu je pripel še videoposnetek, ki razkriva, da je bila noč v slovenski prestolnici vse prej kot mirna.

Posnetek prikazuje več oseb, ena od njih leži na tleh, obrnjena na trebuh. Gre za moškega, ki je oblečen v kratke rokave in kavbojke. Na njem je na kolenih moški, ki bi lahko bil policist, in mu, tako se zdi, pritiska na hrbet (majico ima zavihano). Ali gre za rano in mu skuša ustaviti krvavitev, ni znano, je pa na tleh ob ležečemu opaziti lužo krvi. Prav tako ni znano, ali je njegova ali od koda drugega.

V okolici je videti še več moških, nekateri imajo na hrbtni strani napis Policija, na rokavih našitke policije, pa tudi nekaj mlajših moških je še naokoli. Nekateri med njimi so oblečeni v trenirke.

Po sporočilu bralca se je na nas obrnila še bralka in o nočnem dogodku v Ljubljani zapisala: »Včeraj okrog polnoči je bil na Prešercu rešilec, policija in skupina mladoletnikov. So se očitno precej močno stepli, saj je bila kri na tleh, flek velikosti kakšnih 40 centimetrov.«

Kaj pravi policija

Na Policijski upravi Ljubljana so nam zaenkrat potrdili, da obravnavajo dogodek: »Včeraj, nekaj pred polnočjo smo bili obveščeni o sporu med štirimi osebami na Šubičevi ulici v Ljubljani. Med prepirom je ena izmed oseb z ostrim predmetom poškodovala drugo, nato pa so tri osebe s kraja zbežale.«

Oseba, ki je ostala na kraju dogodka, je bila lažje poškodovana in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana.

Policisti so ostale tri osebe kmalu po dogodku izsledili v okolici, ena izmed njih pa je bila prav tako lažje poškodovana. Osebi, ki je med prepirom uporabila oster predmet, je bilo odrejeno pridržanje za nujno potreben čas.

»Policisti vse okoliščine suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe še ugotavljajo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo,« so zaključili poročilo za javnost.

Nočno dogajanje v Ljubljani. FOTO: Bralec

Nočno dogajanje v Ljubljani. FOTO: Bralec

Nočno dogajanje v Ljubljani. FOTO: Bralec

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.